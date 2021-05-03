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أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة صادمة بشأن أمان سد النهضة

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن وزيرة الخارجية السودانية الآن في جولة إفريقية بهدف إطلاع الدول الإفريقية على تطورات ازمة سد النهضة ، والتعنت الإثيوبي، مشيرًا إلى أن التصريحات الإثيوبية حجول أزمة سد النهضة موجه للداخل، خاصة ان اديس ابابا مقبلة على الانتخابات.

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، ان الاتحاد الافريقي يعمل على تشكيل لجنة فنية لمتابعة الاضرار التي ستحدث لمصر والسودان حال الملء الثاني، ومطالبة إثيوبيا بتقليل الأعمال الإنشائية حتى يكون التخزين أقل، ولكن كل هذه المقترحات ليست في جوهر المفاوضات
وتابع ان مصر تريد اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، معقبًا: "احنا ممكن نوافق على إن إثيوبيا تقوم بحجز 13 مليار، ومش ممكن نوافق على حجز مليار واحد بدون أتفاق".

ولفت إلى أن الأعمال الانشائية في سد النهضة كان من المفترض أن تنتهي في 2017، ولكنه لم تنتهي بسبب وجود بعض المشاكل في التربة، لافتَا إلى أن الشركة المنشئة للسد ، قامت بحقن الأراضي ببعض المواد لحل مشاكل التربة.

وأشار إلى أن السد خلال هذه الفترة والسنوات المقبلة ما زال في مرحلة اختبار، خاصة أن الدراسات الفنية حول أمان السد لم تكتمل، ولا يوجد دراسة واحدة كاملة حول أمان السد حتى الآن.

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