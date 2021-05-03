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مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
مؤجل/ مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزاري الري، إن هناك مشروعًا ملاحيًا ضخمًا لإنشاء ممر ملاحي يمتد من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، والهدف من هذا الأمر تحويل نهر النيل إلى ممر ملاحي دولي، خاصة أن العديد من دول حوض نهر النيل دول حبيسة مثل إثيوبيا وإريتريا، وهذا من شأنه أن ينشط حركة التجارية لهذه الدول الحبيسة.

وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان نهر النيل ممر ملاحي، والهدف من عملية التطوير الأخيرة في هويس أسنا، تقليل مدة عملية ملء الهويس لـ15 دقيقة فقط، مما يساعد على سرعة مرور المراكب.

ولفت إلى أن هذا الهويس يقع بين الأقصر وأسوان وجميع المراكب السياحة تمر من هذا الهويس، وهذا التطوير، من شأنه ان زيادة الجذب السياحي.

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