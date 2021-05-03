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عضو فريق "أكسفورد" يكشف حقيقة العلاقة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات (فيديو)

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:10 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، عن حقيقة تسبب لقاح أسترازينيكا في الإصابة بالجلطات.

وقال "سالمان"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن ما يشاع حول اللقاح ومدى تسببه في الإصابة بالجلطات لا يعد كونه شائعات، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم يثبت علميًا أن اللقاح يسبب جلطات لمن حصلوا عليه.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سبب هذا الجدل هو بعض الإحصائيات غير المثبتة علميًا والتي ذكرت بعضًا منها أن نحو خمسة من كل مليون ممن حصلوا على لقاح أسترازينيكا ظهرت لديهم بعض أعراض الجلطات وذات الأمر ينطبق على لقاح فايزر أن كل أربعة من كل مليون من حصل على اللقاح ظهرت عليه بعض أعراض الجلطات".

وتابع سالمان: "الحقيقة أن ما أثير حول أسترازينيكا وتسببها في جلطات أقل من نسبة 30% من ظهرت عليهم الأعراض قد يكون لها علاقة باللقاح بمعنى أنها اقل أصلًا من الإحصائيات غير العلمية المعلن عنها نتيجة أجسام مضادة، تبقى هذه الأرقام أقل من الأرقام الطبيعية بكثير المتسببة في حدوث جلطات لأشخاص عاديين يعيشون حياتهم دون الحصول على اللقاح".

واستطرد: "عندما حتى نتحدث إحصائيًا أن كل خمسة من كل مليون حصلوا على اللقاح وتسبب لهم في جلطة ستبقى نسبة اقل بكثير ممن يحدث لهم جلطات نتيجة تناول موانع الحمل أو التدخين وأكثر من ذلك بآلاف المرات فالمصابين بالفيروس في حد ذاتهم عرضة للإصابة بالجلطة بواقع 2 من كل عشرة مصابين وبالتالي عشان نخاف أن التطعيم يسبب جلطة فأنت ممكن في حال إصابتك بالفيروس يحصلك جلطة برضو ".

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