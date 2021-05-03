عضو فريق "أكسفورد" يكشف حقيقة العلاقة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات (فيديو)

كشف الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، عن حقيقة تسبب لقاح أسترازينيكا في الإصابة بالجلطات.





وقال "سالمان"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن ما يشاع حول اللقاح ومدى تسببه في الإصابة بالجلطات لا يعد كونه شائعات، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم يثبت علميًا أن اللقاح يسبب جلطات لمن حصلوا عليه.





وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سبب هذا الجدل هو بعض الإحصائيات غير المثبتة علميًا والتي ذكرت بعضًا منها أن نحو خمسة من كل مليون ممن حصلوا على لقاح أسترازينيكا ظهرت لديهم بعض أعراض الجلطات وذات الأمر ينطبق على لقاح فايزر أن كل أربعة من كل مليون من حصل على اللقاح ظهرت عليه بعض أعراض الجلطات".





وتابع سالمان: "الحقيقة أن ما أثير حول أسترازينيكا وتسببها في جلطات أقل من نسبة 30% من ظهرت عليهم الأعراض قد يكون لها علاقة باللقاح بمعنى أنها اقل أصلًا من الإحصائيات غير العلمية المعلن عنها نتيجة أجسام مضادة، تبقى هذه الأرقام أقل من الأرقام الطبيعية بكثير المتسببة في حدوث جلطات لأشخاص عاديين يعيشون حياتهم دون الحصول على اللقاح".



