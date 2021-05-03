شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة العشرون

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "القاهرة كابول" الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".





اتفاق رمزي

اتفق رمزي اتفاقا جديدا مع الأمريكان، بعدما قامت فرقة من القوات الخاصة الأمريكية باختطافه من مقر إقامته داخل معسكر التنظيم الإرهابي الذي يتزعمه رمزي في إقليم خوست بأفغانستان.

انتظار طارق

انتظر طارق كساب أمام بوابة الخروج بمطار القاهرة لأم عبد الله (زوجة رمزي) التي حاول قتلها بعد معرفته بأنها وراء قتل ابنه الأصغر المنصور.





مفاجأة طارق

فوجيء طارق بأن أم عبد الله تخرج من البوابة الرئيسية برفقة ضابط الأمن الوطني، عادل نصار.





تحذير عادل

قامت أم عبد الله بإبلاغ طارق أنها ستذهب برفقة الضابط عادل والأمن المصري، ليقوم الأخير بتحذير طارق من الإدلاء بأي معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر حول تواجد أم عبد الله بالقاهرة.





صدمة منال

تتصدم منال عندما تعلم أن رمزي هو السبب فى اغتيال شقيقها منذ عدة سنوات.



