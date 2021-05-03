Advertisements

شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة العشرون

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "القاهرة كابول"  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".

اتفاق رمزي
اتفق رمزي اتفاقا جديدا مع الأمريكان، بعدما قامت فرقة من القوات الخاصة الأمريكية باختطافه من مقر إقامته داخل معسكر التنظيم الإرهابي الذي يتزعمه رمزي في إقليم خوست بأفغانستان.
 
انتظار طارق
انتظر طارق كساب أمام بوابة الخروج بمطار القاهرة لأم عبد الله (زوجة رمزي) التي حاول قتلها بعد معرفته بأنها وراء قتل ابنه الأصغر المنصور.

مفاجأة طارق
فوجيء طارق بأن أم عبد الله تخرج من البوابة الرئيسية برفقة ضابط الأمن الوطني، عادل نصار.

تحذير عادل
قامت أم عبد الله بإبلاغ طارق أنها ستذهب برفقة الضابط عادل والأمن المصري، ليقوم الأخير بتحذير طارق من الإدلاء بأي معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر حول تواجد أم عبد الله بالقاهرة.

صدمة منال
 تتصدم منال عندما تعلم أن رمزي هو السبب فى اغتيال شقيقها منذ عدة سنوات.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القاهرة كابول الحلقة العاشرة القاهرة كابول الحلقة السادسة القاهرة كابول الحلقة الثامنة القاهرة كابول الحلقة التاسعة القاهرة كابول الحلقة 2 القاهرة كابول الحلقة 11 القاهرة كابول 20 القاهرة كابول 12 الفجر الحلقة العاشرة الحلقة السابعة من القاهرة كابول الحلقة السابعة الحلقة الخامسة القاهرة كابول الحلقة الخامسة الحلقة الثامنة الحلقة الثالثة الحلقة الاولي الحلقة 18 الحلقة 12 القاهرة كابول الحلقة 11 القاهرة كابول

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

أطفال يخلعون مسامير قضبان السكة الحديد.. وخبير: خيانة للوطن (صور)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

صراع الليجا.. تعرف على مواعيد الجولة الحاسمة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يمنع صلاة التهجد بالمساجد وإنهاء خدمة من يسمح بها

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "القاهرة كابول"

شاهد.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل القاهرة كابول

شاهد.. ملخص الحلقة العاشرة لمسلسل "القاهرة كابول"

شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"

شاهد.. ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"

شاهد.. مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الرابعة عشر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

01:16 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي