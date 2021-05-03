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الإصابات قربت على مرحلة الخطر.. تحذير عاجل من الصحة بشأن كورونا (فيديو)
الإثنين 03/مايو/2021 - 06:49 ص
كساب أحمد
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قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن إصابات كورونا في مصر قاربت على مرحلة الخطر، مشددة على ضرورة الحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن هناك زيادة في معدل الوفيات.
وتابعت "أنور"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أعراض كورونا في الموجة الأولى كانت تتمثل في السعال الجاف، وفقدان حاسة التذوق والشام، ولكن في الموجة الثالثة ظهرت أعراض جديدة تبدو خفيفة، وقد تشخص على أنها ليست كورونا مثل إحمرار العين أو طفح جلدي، أو الصداع الشديد.
وأضافت: "الواحد اللي يشعر بصداع شديد أو ألم في الرجل لازم يقلق، ولو حدث لي وش في الأذن لازم أقلق، لأن بعد هذه الأعراض، تبدأ أعراض كورونا المعتادة مثل فقدان حاسة التوق والشم".
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