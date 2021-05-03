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مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا الهندي (فيديو)
الإثنين 03/مايو/2021 - 05:36 ص
شيماء حسن
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فجر الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، مفاجأة بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا.
وقال "سالمان"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إن فيروس كورونا الهندي بالرغم من وجود أكثر من تحور فيه، ولكنه الأقل هروبا من اللقاحات، ولكن لم يتم حتى الآن استيضاح الأعراض الجانبية له".
وأضاف: "المتحور الهندي ليس الأسوأ، ومازال المتحور الجنوب إفريقي والبرازيلي هو الأسوأ من الهروب من اللقاحات وقد يكون مثلهم أو أقل قليلا، ولقاح أسترازينيكا فعال بنسبة تزيد عن 95%، والوباء لن يختفي ولن يقل ويتم السيطرة عليه إلا في حالة الوصول إلى مناعة القطيع وهذا لن يحدث إلا بالتطعيم".
وأشار عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، إلى أن القضاء على الوباء لن يحدث إلا بالتعرض للفيروس أو أخذ اللقاح لأنه آمن وفعال وسيقلل وسيمنع من سقوط نسبة كبيرة من الوفيات والضغط على المستشفيات والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بشكل أو بآخر.
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