حملات مكثفة بالمنصورة على أماكن تجمعات المواطنين للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة على كافة مدن المحافظة وبدأت من مدينة المنصورة حيث كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة اليوم بالقيام بحملات ميدانية مكثفة علي أماكن تجمعات المواطنين للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال أعياد شم النسيم، ولرفع كافة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحي والتي تعوق حركة المارة، ولمتابعة مدى التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن التأكد من التزام المواطنين بالقرارات التي أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وأسفرت جهود الحملات عن مصادرة المعدات الخاصة ببعض المقاهي وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة وقرارات المحافظة الصادرة في هذا الشأن وعدم الالتزام بترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول مقاعد مرتادي تلك الأماكن.





وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملات يومية ومستمرة للتأكيد الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكد من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه بتلك المنشآت حرصا على سلامة الجميع.





رافق رئيس حي غرب المنصورة خلال الحملة، محمد الدسوقي عوض سكرتير عام حي غرب المنصورة، كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حي غرب المنصورة ومسئولي الإشغالات والايرادات، والبيئة بحي غرب، وقد شملت الحملة منطقة شارع الجلاء، حيث تم رفع تعديات المحلات والباعة الجائلين، والتأكد من التزام المحلات بمواعيد الغلق التي أقرتها الدولة كأجراء احترازي ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وناشد رئيس حي غرب المنصورة خلال جولته المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، والالتزام بالإجراءات الوقائية.





وأضاف: "لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات في رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحي"، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية حتى انتهاء الأزمة.





ووجه رئيس حي غرب المنصورة، إدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.



