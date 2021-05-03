رئيس الطب الوقائي يوضح إجراءات ومجهودات وزارة الصحة في شم النسيم (فيديو)

قال الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تقوم بمجهود كبير للغاية لضمان سلامة الغذاء، خاصة في عيد شم النسيم.





وتابع "عيد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الوزارة تنتهج إجراءات استباقية لتوعية المستهلك بالسلع الضارة، وتقوم بتكثيف الحملات على أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة ومواد الغذائية قبل عيد شم النسيم، وتتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.



