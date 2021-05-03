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عاجل.. وزير الأوقاف يمنع صلاة التهجد بالمساجد وإنهاء خدمة من يسمح بها

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
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حسم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجدل بشأن أداء صلاة التهجد في المساجد.

وقال في بيان: "منع صلاة التهجد في المساجد، والاكتفاء بصلاة التراويح فقط"، محذرا العاملين بالوزارة من مخالفة هذا القرار".

وشدد وزير الأوقاف على أنه سيتم إنهاء خدمة من يسمح من العاملين بالوزارة بإقامة صلاة التهجد في المساجد أو ملحقاتها أو محيطها أو يشارك في أداء صلاة التهجد في أحد هذه الأماكن المشار إليها.

وأختتم بالقول: «صلوا صلاة التهجد في بيوتكم»، موضحا أن هذا القرار يأتي تماشيا مع تعليمات لجنة مكافحة كورونا.

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