رئيس قطاع الطب الوقائي يكشف حقيقة وصول كورونا الهندي لمصر (فيديو)

قال الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن تحور فيروس كورونا في الهند، جعل الفيروس أكثر حدة وشراسة عن السابق.





وتابع "عيد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن المعامل المركزية في مصر تتابع على مدار الساعة حدوث أي تحور للفيروس من خلال الترصد المعملي، ولم يثبت وجود أي سلالة جديدة عن السلالات المتواجدة في مصر.



