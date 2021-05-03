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لمدة 5 ساعات.. تحويلات مرورية بمحور الفردوس "تعرف على السبب"

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع الاستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بتنفيذ كوبري لعبور المشاة بمحور الفردوس المستحدث فيما بعد مساكن عزبة مبارك بمنطقة منشأة ناصر، اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الإثنين الموافق 352021 حتى الساعة 6 صباح نفس اليوم.

ونوهت الإدارة أنه سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- غلق مطلع محور الفردوس المستحدث بمحور المشير الغربي "أبو زيد خضر" في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بعدم الدخول يمينًا اتجاه محور الفردوس المستحدث.

- غلق مطلع كوبرى الدويقة من ميدان قنصوة، مع تحويل حركة المركبات اتجاه شارع بن أحمد إينال اتجاه محور الأوتوستراد.

- غلق مطلع الفردوس المستحدث من طريق الأوتوستراد في القادم من مناطق الملك خالد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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