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تعرف على مشروع محور روكسي رمسيس الجديد

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:25 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
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اشتمل تنفيذ محور روكسي رمسيس على عدد من أعمال الإنشاء والتطوير للطرق والشوارع التي تقع في مساره، وذلك بإنشاء طريق كوبري القبة رمسيس.

ويمتد الطريق بطول ٤ كم وعرض ١٥ م، ويتكون من اتجاه واحد يضم ٣ حارات مرورية، فقد تم استغلال مسار المترو القديم (روكسي – رمسيس)، وذلك بعمل طبقة إحلال ٢٠٠ ألف م٣ لمعالجة المياه الجوفية، وذلك بارتفاع ٧ م.

وكان يتم استخراج المياه الجوفية بمعدل ١٥ إلى ٢٥ ألف م٣ اليوم، كما تم عمل تصميمات خطوط أنابيب مياه بطول ٢ كم، وهي عبارة عن مسورتين ملفوفتين بطبقة جيكو استايل لاستيعاب ٣٥ ألف م٣ من المياه الجوفية، ويتم تجميع المياه في بيارة بسعة ٣٠٠ م٣ مياه مزوده بغرفة تحكم وطرمبات مياه.

وتم تطوير ميدان ابن سندر بطول ٦٠٠ م وعرض ٤٠ م؛ ليصبح ٤ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارتين وتطوير شارع الخليفة المأمون بطول ٤ كم وعرض ٤٠ م؛ ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات.

إلى جانب تطوير شارع السيل بطول ٥٠٠ م وعرض ٣٠ م، يمتد في اتجاه واحد يتكون من ٧ حارات مرورية بدلًا من ٣ حارات مرورية.

ورفع كفاءة شارع المقريزي بطول ٨٠٠ م وعرض ٤٥ م، ويمتد في اتجاهين يضم كل اتجاه ٥ حارات مرورية بدلًا من اتجاهين.

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