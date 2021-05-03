صراع الليجا.. موعد مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني





يواجه اليوم الاثنين نادي إشبيلية نظيره نادي أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب إشبيلية الدولي بمدينة الأندلس.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



