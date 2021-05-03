حقيقة عدم مشاركة الشناوي في أولمبياد طوكيو





حسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب موقف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من الانضمام إلى قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

واتخذ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي قراره بضم الشناوي في أولمبياد طوكيو صيف العام الحالي, حيث أنه في حالة ضم الحارس للمنتخب الأولمبي لن يتمكن من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي في حالة وصول الأهلي إلى المباراة النهائية.

ويرغب الشناوي في المشاركة مع المنتخب الأولمبي ويتمنى أيضا قيادة القلعة الحمراء في نهائي دوري أبطال أفريقيا إذا وصل الفريق إلى المباراة النهائية وتعتبر إدارة كرة القدم في الأهلي هي صاحبة القرار في حسم هذا الملف.

وأسفرت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 عن وجود منتخب مصر في المجموعة التي تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



