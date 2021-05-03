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لقاء الخميسي تطلب الطلاق من لؤي عمران.. ومصطفى درويش ينكر نسب ابنه.. أبرز أحداث الحلقة 20 من "ضد الكسر"

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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 عرضت منذ ساعات الحلقة 20 من مسلسل ' ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم ، وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة.

وبدأت أحداث الحلقة بوفاة والد ا محمد فراج والذي يقوم بدور كريم وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ، وبعد دفنه تحدثت نيللي كريم 'سلمى' مع زوج شقيقتها ملك وتطلب منه أن يتنازل عن قضية النسب وسوف تنفذ له كل طلباته بعد ذلك.

وذهبت تارا عماد 'ملك' لمقابلة مصطفى درويش 'صلاح' وأخبرته أن زوجها رفع عليها قضية نسب ، وطلبت منه الاعتراف بابنه ولكنه أنكر نسب الطفل.

وتوالت الأحداث وهربت نور أيهاب شقيقة سلمى 'ليلى' من منزل سلمى وذهبت إلى مالك وتحاول إقناعه بالهرب معها ولكنه يرفض فتعود إلى منزل والدتها.

وطلبت لقاء الخميسي 'نادين' الطلاق من زوجها لؤي عمران 'إياد' ولكنه رفض وقال لها أنه سيطلقها ولكن عندما يريد.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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