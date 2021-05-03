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نائب محافظ قنا يفاجئ مستشفى حميات نجع حمادي ليلا للاطمئنان على مصابي كورونا

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:15 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، بناء على تكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الحميات بمدينة نجع حمادي بعد منتصف الليل وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية بها، رافقه المهندس  تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.

وتفقد نائب محافظ قنا قسم العزل بالمستشفى واطمأن من المرضى على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى التزامهم بتناول الأدوية طبقا لبروتوكول العلاج الذى اعتمدته وزارة الصحة متمنيا لهم الشفاء العاجل. 

وأكد "عمر"، أن جميع المستلزمات الطبية والأدوية وكذا أسطوانات الأكسجين متوفرة بكميات مناسبة،  وأن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة  لمتابعة الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

وناشد  نائب محافظ قنا  المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

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