نرمين الفقي تتهرب من "النمر" بعد كشف حقيقتها



فاجئت الفنانة نرمين الفقي متابعي مسلسل"ضل راجل" في الحلقة الـ20، بأنها طلبت رقم صديقة ابنتها نادين والتي تؤدي دورها"أميرة العايدي".



ومع مرور الأحداث داخل المسلسل، تطلب منها أن تصحبها إلى مكان لم تحدد وجهتها وتوافقها والدة صديقة ابنتها، ليفاجئ الجمهور بذهابهما إلى مقابلة المعتدي على ابنتها شهد ويدعى "نمر"، لتنتهي أحداث الحلقة الـ20.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.



أما عن أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل"النمر"، فواجه محمد إمام كل كبار الصاغة بعد أن قاموا بربطه وضربه.

وفي مواجهة محمد إمام لكل من الشيمي وشمس الحاوي، ليخبرهم أنه يعلم أنهم من قام بقتل والده ووالدته وشقيقه على أيدي عمه "الشيمي" وبمساعدة باقي كبار الصاغة.

لتنفي شمس الحاوي كل هذه وتأكد أن حريقهم كان نتيجة قضاء وقدر، قائلة:"النار من عند الله يعني اللي حصل ده قضاء وقدر".

وفي سياق آخر ذهبت شمس الحلق "نيرمين الفقى" إلى الشيمى "محمد رياض"، وطلبت منه أموال التأمين على الماكينات التى سرقها النمر.

مسلسل"النمر"، بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .