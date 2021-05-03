محمد العزايزي لـ"الفجر الفني": تحدثت مع متخصصين من أجل شخصية "أبو عبيدة" في "الاختيار2".. و أجسد دور ماري جرجس في مسرحية









فنان جسد شخصية مهمة بمسلسل "الاختيار2"، وهو دور الإرهابي "أبو عبيدة" العقل المدبر لجماعة الإخوان، والذي نظم لعملية قتل المقدم محمد مبروك، وأجرى عدد كبير من العمليات الإرهابية بواسطة عناصر تطيع أمره وبحرص شديد لكي لا تصل إليه الشرطة بأي شكل، وهو الفنان محمد العزايزي.





وحاور "الفجر الفني" الفنان محمد العزايزي، والذي تحدث عن تفاعل الجمهور مع دوره، وشكهم بكونه من أحد أقارب الإرهابي محمد السيد منصور الطوخي الشهير بـ"أبو عبيدة" للشبه الكبير بينهم، وإليكم نص الحوار:





في البداية حدثني عن مشاركتك في مسلسل "الاختيار2"؟

مسلسل "الاختيار2" عظيم، وكنت أتمنى العمل في الجزء الأول منه وتحدثت مع عدد من زملائي لذلك ولكن لم أحظى بالمشاركة به.





من الذي رشحك للدور؟

رشحني إبراهيم فرج، وذهبت لعمل "كاستينج"، وكنت أطمح لأشارك كـ ضيف شرف فقط، ولكن رشحوني لدور "أبو عبيدة" بسبب الشبه الكبير بيننا، واقتنع بيتر ميمي بي، وتفاجأوا بعرفتي بمعلومات عن "أبو عبيدة".





حدثني عن تفاصيل دورك في "الاختيار2"؟

"أبو عبيدة" أجرى 51 عملية إرهابية في 6 أشهر ونصف فقط، وقتل 40 شرطي و15 مواطن، وكان ينظم جميع العمليات حيث ذهب عقب فض رابعة إلى سينا ثم ذهب إلى سوريا وتعين في منصب المسئول عن المنطقة المركزية لأنصار بيت المقدس في القاهرة والجيزة وعمله هو صانع متفجرات وقنابل.





كيف استعددت للدور؟

بحثت عن "أبو عبيدة" من خلال الإنترنت ولم أجد معلومات كافية مما جعلني اسأل أشخاص متخصصة عن الشكل التنظيمي لهذه العناصر، وتواجد عدد من المتخصصين لإخبارنا بمعلومات كثيرة عن "أبو عبيدة"، كما درست شخصية الإرهابي بشكل عام وهو أنه انسان طبيعي ويسعى من أجل ما يقتنع به أنه صواب، وحاولت إظهار ذلك في الدور.





ما الصعوبات التي واجهتك في الدور؟

رغبتي في تجسيد الدور بشكل مناسب، ومحاولتي تجسيد نظرات "أبو عبيدة" وشعوره عقب استشهاد أي ضابط، كما ظهر عقب استشهاد محمد مبروك.





ما أصعب المشاهد بالنسبة لك؟

أصعب المشاهد هو قتلي أثناء القبض علي، حيث قمنا بإعادة المشهد أكثر من مرة لذلك أصبت في يدي.





حدثني عن كواليس العمل؟

لم أرى مخرج مثل بيتر ميمي في تعاونه وإنسانيته، حيث يتعامل مع طاقم العمل بأكمله بنفس الطريقة سواء ممثل كبير أو صاعد، وأتمنى العمل معه مرة أخرى، وكنت سعيد الحظ للعمل مع أحمد مكي وكريم عبد العزيز و إياد نصار، ولكن دوري لم يجمعني إلا بكريم عبد العزيز فقط.





ماذا عن تفاعل الجمهور مع الدور؟

الجمهور يتعامل معي أني "أبو عبيدة"، ويقابلني عدد من الضباط في الشارع ليتصورو معي قائلين: "هنزلها وأقول قبضنا عليه"، كما كان أكثر تعليق هو اعتقاد الجمهور أن أحد أقاربي من الإخوان للشبه بيني وبين "أبو عبيدة".





هل تشارك في أعمال فنية الفترة القادمة؟

أشارك في المسرح من خلال مسرحية في المسرح العايم، وأجسد دور "ماري جرجس".







