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تعرف على ملخص أحداث الحلقة 21 من مسلسل '"بنت السلطان"

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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 عرضت منذ ساعات الحلقة 21 من مسلسل ' بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا والذي يعد أول بطولة مطلقة لها.

وبدأت أحداث الحلقة بقيام روجينا 'عزة' تحريض رجل مسجل خطر لقتل باسم سمرة 'حمو' للتتخلص منه بعد زيارته لها أكثر من مرة في منزلها ليهددها أنه سيخبر زوجها أنها عزة وليست منار.

وحرضت زوجة حمو صبيتها وردة الاتصال بزوج شقيقتها للإبلاغ عن عزة ليتم القبض عليها بعد أن ورطتها في قضية مخدرات خوفاً من أن يعود حمو لها.

وأخبرت عزة زوجها حسام أنها سوف تعترف له عن أشياء لم يعرفها قبل أن يتقابلا بعدما ستنجب منه ، واتفقت معه أنها لو الطفل ولد ستسميه على اسم شقيقها عمرو ولو بنت ستسميها فاطمة على اسم والداتها.

وانتهت أحداث الحلقة بقيام عزة إعطاء بسيوني نصف المبلغ المتفق عليه حتي يخلصها من حمو وأخبرته أنها ستعطيه باقي المبلغ بعد أن ينفذ عملية القتل.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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