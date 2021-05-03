الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه









رفض مسؤولو الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فكرة تجديد إعارة مصطفى فتحى جناح الفريق الأبيض المعار إلى سموحة السكندري.





الزمالك يرفض تمديد إعارة مصطفى فتحي في الموسم الجديد





وأوضح مصدر مطلع داخل النظام، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، استقر على عودة مصطفى فتحى من أجل تدعيم مركز الجناح في الموسم الجديد.





وأكمل المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، رفض طلب إدارة سموحة السكندري بشأن تمديد إعارة مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض لموسم إضافي.



