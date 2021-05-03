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الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الأوامر الملكية، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية.

ومن بين التعيينات، تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان، كما تم تعيينه مستشارا خاصا لـ خادم الحرمين الشريفين.

وعين الملك سلمان، الدكتور خالد السبتي مستشارا في أمانة مجلس الوزراء، كما تم تعيين فيصل فاضل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط، كما جاء أمر ملكي، بتعيين عبدالله السواحة، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، 

وأمر العاهل السعودي بتعيين الدكتور خالد السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة «تقويم التعليم»، كما أعفى  الملك سلمان، الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة «تقويم التعليم»، كما جاء أمر ملكي بتعيين بدر عبدالمحسن بن هداب مساعدا لوزير التجارة.

وعين، الدكتورة إيمان هباس المطيري نائبا لوزير التجارة، كما امر العاهل السعودي، بتعيين أحمد محمد الصويان محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

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