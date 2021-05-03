"الأوقاف" تحذر: لا اعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد

شددت وزارة الأوقاف، على جميع مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية بعدم السماح بأي إجازات أو راحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر من تاريخه وحتى صلاة يوم الجمعة ١٤ مايو ٢٠٢١ م.





وأكدت الوزارة استمرار التفتيش والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد وغلق دورات المياه، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أية موائد إفطار أو أية دروس أو خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك، والالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر.



