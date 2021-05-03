شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة العشرون

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل " موسي " الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".









موسى يشتري فستان زفاف لحلاوتهم

ذهبت حلاوتهم للإطمئنان على موسى في المستشفى، ففاجاها موسى بشراء فستان زفاف لها، لزواجهما.





موسى يحكي لحلاوتهم الصعاب التي مر بها

حكى موسى لحلاوتهم الصعاب التى مر بها طوال حياته، فبادلته حلاوتهم الشكوى في من حاولوا كسرها، فأحبها موسى أكثر.





زيارة مغاوري لسوق اللوق

ذهب كلاً من مغاوري واحد المطاريد لسوق للوق، للبحث عن موسى، لكي يقتلوه كما طلبت منهم زوجة شيخ البلد





عودة موسى لسوق اللوق

عاد موسى لسوق باب اللوق، استقبله جميع البائعين، وذلك بعد ذهاب مغاوري واحد المطاريد.

وهبة يغضب من زواج حلاوتهم لموسى

غضب المعلم وهبة من زواج المعلمة حلاوتهم من موسى، ذهب لزوجته ليشتكي لها، ويقول لها أنه كلما يضع له فخ يهرب منه.







