Advertisements

شاهد.. مسلسل "كوفيد 25" | ملخص الحلقة الخامسة

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "كوفيد 25 "  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".

زيادة حالات الإصابة بالفيرس 
ازدات حالات الإصابة بالفيرس، أصبحوا يدمرون كل شئ محيط بهم في الشوارع والمنازل.

إصابة والدة دكتور سامي 
تمت إصابة والدة سامي بفيرس كوفيد ٢٥، حاوا أن يجد علاج لهذا الفيرس، اهتم بحالتها.
  

سامي يجري تجربة على مريض مصاب
.بدأ دكتور سامى فى عمل تجربة على أحد المصابين، حيث قام بإعطاؤه مجموعة من الأدوية ليحاول إنقاذه.

ياسين يمنع سامي من تجربته
دخل دكتور ياسين على دكتور سامي، منعه من عمل هذه التجربة لأنها تجعل المصاب يموت، لكن دكتور سامي ىفض واستمر  حتى توفى المصاب .

وفاة والدة سامي 
توفت والدة سامي،  ساد الحزن في قلب سامي وانهار بالبكاء داخل المستشفى، عرض سامي نفسه لمسائلة قانونية بسبب ما فعله.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل كوفيد 25 برومو كوفيد 25 يوسف الشريف الحلقة 1 كوفيد 25 يوسف الشريف كوفيد 25 مسلسل كوفيد 25 كوفيد 25 2 كوفيد 25 عرض كوفيد 25 طاقم العمل كوفيد 25 شاهد كوفيد 25 سيما كوفيد 25 حلقة كوفيد 25 ح ٢ كوفيد 25 تليجرام كوفيد 25 تلجرام كوفيد 25 تحميل كوفيد 25 بيجي الساعه كام كوفيد 25 برومو كوفيد 25 ايجي بست كوفيد 25 الحلقة 1 كوفيد 25 اكوام بوستر كوفيد 25

أخبار تهمك

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير الأوقاف يمنع صلاة التهجد بالمساجد وإنهاء خدمة من يسمح بها

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أطفال يخلعون مسامير قضبان السكة الحديد.. وخبير: خيانة للوطن (صور)

منذ أقل من ساعتين

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 10 ساعات

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 4 ساعات

عضو فريق "أكسفورد" يكشف حقيقة العلاقة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الحلقة 20 من مسلسل حدوتة مرة

ملخص الحلقة السابعة عشر من مسلسل"شاهد عيان" لحسن الرداد

أحداث وتفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

شاهد.. مسلسل "كوفيد 25" | ملخص الحلقة الثانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 ص

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي