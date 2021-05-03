شاهد.. مسلسل "كوفيد 25" | ملخص الحلقة الخامسة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "كوفيد 25 " الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".





زيادة حالات الإصابة بالفيرس

ازدات حالات الإصابة بالفيرس، أصبحوا يدمرون كل شئ محيط بهم في الشوارع والمنازل.





إصابة والدة دكتور سامي

تمت إصابة والدة سامي بفيرس كوفيد ٢٥، حاوا أن يجد علاج لهذا الفيرس، اهتم بحالتها.





سامي يجري تجربة على مريض مصاب

.بدأ دكتور سامى فى عمل تجربة على أحد المصابين، حيث قام بإعطاؤه مجموعة من الأدوية ليحاول إنقاذه.





ياسين يمنع سامي من تجربته

دخل دكتور ياسين على دكتور سامي، منعه من عمل هذه التجربة لأنها تجعل المصاب يموت، لكن دكتور سامي ىفض واستمر حتى توفى المصاب .





وفاة والدة سامي

توفت والدة سامي، ساد الحزن في قلب سامي وانهار بالبكاء داخل المستشفى، عرض سامي نفسه لمسائلة قانونية بسبب ما فعله.



