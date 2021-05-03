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لجنة التظلمات: الزمالك لم يقدم تظلم على عقوبة امام عاشور
الإثنين 03/مايو/2021 - 03:51 ص
حسام مجدي
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اكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة ان اتحاد الكرة أبلغني بعدم تقديم الزمالك تظلم على عقوبة إمام عاشور .
وأشار الشوربجي في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه عندما طلب من اتحاد الكرة التظلمات المقدمة تسلمت تظلم من الأهلي واخر من الزمالك على عقوبة 5 ناشئين فقط.
وأضاف أنه إذا قدم الزمالك ما يفيد بأنه تظلم على عقوبة إمام عاشور فأنا مستعد لعقد اجتماع فوري لنظر الاستئناف.
وتابع أنه تأكد من صحة الفيديوهات المنتشرة للاعبي الزمالك بعد نهائي دوري 99.
وأردف أن توقيع اللاعبين على التظلمات ليس شرطا لقبولها من عدمه مؤكدا لجنة الاستئناف تعمل في اتحاد الكرة بالتطوع.
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