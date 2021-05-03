لجنة التظلمات: الزمالك لم يقدم تظلم على عقوبة امام عاشور









اكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة ان اتحاد الكرة أبلغني بعدم تقديم الزمالك تظلم على عقوبة إمام عاشور .





وأشار الشوربجي في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه عندما طلب من اتحاد الكرة التظلمات المقدمة تسلمت تظلم من الأهلي واخر من الزمالك على عقوبة 5 ناشئين فقط.





وأضاف أنه إذا قدم الزمالك ما يفيد بأنه تظلم على عقوبة إمام عاشور فأنا مستعد لعقد اجتماع فوري لنظر الاستئناف.





وتابع أنه تأكد من صحة الفيديوهات المنتشرة للاعبي الزمالك بعد نهائي دوري 99.



