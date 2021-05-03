حصاد دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021













اختتمت منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، بشكل رسمي، صباح أول أمس السبت الموافق الأول من شهر مايو الجاري.





وتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، استقلول الطاجستاني، والشارقة الإماراتي، واستقلال طهران الإيراني، والنصر السعودي، وبيرسبوليس الإيراني، كمتصدرين لمجموعاتهم، والهلال السعودي، وتراكتور الإيراني، والوحدة الإماراتي، كأفضل ثلاث فرق في المركز الثاني في المجموعات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا:





- بيرسبوليس هو أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات، حيث فاز في 5 مباريات.





- تراكتور الإيراني هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة، حيث تعادل في 4 مباريات، وفاز في لقائين.





- الريان وغوا والقوة الجوية، لم يحققوا أي انتصار في دور المجموعات.





- الشرطة العراقي هو أكثر فريق تعرض للهزيمة بعدد 5 هزائم.





-استقلال طهران وبيرسبوليس، هما الأقوى هجوميًا برصيد 14 هدف.





- القوة الجوية، هو الأضعف هجوميًا برصيد هدفين فقط.





- الوحدة الإماراتي وتراكتور، هو الأقوى دفاعيًا، حيث دخل مرماه 3 أهداف فقط.





-أجمك، هو الأضعف دفاعيًا بعدد 13 هدف مسجل في مرماه.





- تم إهدار 3 ركلات جزاء فقط، من أصل 21 ركلة تم احتسابها، وسجل 18 منها.





- استقلال طهران هو أكثر الفرق حصولًا على ركلات جزاء بعدد 4 ركلات، ويأتي بعده بيرسبوليس بعدد 3 ركلات.





- الأكثر صناعة للأهداف، مهدي ترابي لاعب بيرسبوليس، برصيد 5 أهداف.





- ميكاييل أولونجا لاعب الدحيل القطري، هو هداف دور المجموعات برصيد 9 أهداف.





- القوة الجوية والريان والوحدة، هما الأكثر تعرضًا للطرد حيث طرد من كل فريق لاعبين.





- 6 فرق فقط تم طرد لاعبين منهم، الوحدات، الدحيل، الشرطة العراقي، القوة الجوية، الريان، الوحدة.





- تراكتور هو أكثر الفرق خروجًا بشباك نظيفة، بعدد 5 مرات.





- أسرع هدف في دور المجموعات، جاء بأقدام تكدارينجاد لاعب تراكتور، في مباراة القوه الجويه التي انتهت بنتيجة1-0، وهدف بغداد بونجاح لاعب السد أمام الوحدات في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1، وذلك في الدقيقة 2.





- أسرع طرد في دور المجموعات، جاء من نصيب حسام كاظم لاعب الشرطة في الدقيقة 11، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 3-0 أمام استقلال طهران.





- دور المجموعات شهد تسجيل 150 هدفًا، كما أنه خرج 8 مباريات دون تسجيل أي أهداف.





- الهلال السعودي أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة من بين الفرق المتأهلة إلى دور ثمن النهائي، برصيد 3 بطولات، وهو الأكثر وصولًا للنهائي بعدد 7 مرات.



