الزمالك يطالب بالتحقيق مع جريشة بعد أخطاء مباراة بيراميدز









أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أن أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز كانت مؤسفة.





وقال هشام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "المباراة أحداثها مؤسفة وهذا واضح للجميع كان هناك ركلة جزاء لحازم إمام بعد دفع باليد وكان يجب العودة للفار كما أنه أطلق الصافرة قبل نهاية الوقت الإضافي الجميع رأى المباراة وأخطاء التحكيم".





وأكمل: "يجب اتحاد الكرة أن يبعد أي حكم له سوابق مع نادي الزمالك، يجب أن يتم اختيار حكام على قدر من المسؤولية هناك حكام كثير جيدة، كانا هناك أخطاء بينة وفجة ويجب أن يكون هناك تحقيق من اتحاد الكرة".



