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رد صادم من الزمالك حول احتمالية إيقاف النشاط في النادي

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:57 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة لن تترك حق النادي.
وقال هشام خلال مداخلة تيفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اذا كان الاتحاد يريد أن يعطي الدوري لنادي معين يجب أن يبلغ الأندية لتوفر المصروفات الضخمة التي تتحملها".
وتابع: "نتعرض لظلم من أغلب الاتحادات، ولن نترك حق النادي نحن رجال قانون وقضاء، هل شرعت القوانين واللوائح لمعاقبة الزمالك فقط دون الأندية الأخرى".
وعن بيان اتحاد اليد: "هناك 4 فرق في كأس اليد ولا نعرف من سيتأهل للنهائي ومع ذلك تم احتساب الأهلي بطلا للكأس الموسم الماضي، يجب أن يكون هناك معايير عادلة".
وأكمل: "هناك تواطؤ حدث وتظلم الزمالك ضد إمام عاشور اخفى عن لجنة الاستئناف".
وأضاف: "إيقاف النشاط في الزمالك؟ المجلس في انعقاد دائم والجميع سيعرف الجميع القرارات وكل شئ وارد ومطروح".
وأتم: "كارتيرون مستمر في منصبه وكرة القدم بها فوز وتعادل وخسارة".

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