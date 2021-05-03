رد صادم من الزمالك حول احتمالية إيقاف النشاط في النادي









أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة لن تترك حق النادي.

وقال هشام خلال مداخلة تيفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اذا كان الاتحاد يريد أن يعطي الدوري لنادي معين يجب أن يبلغ الأندية لتوفر المصروفات الضخمة التي تتحملها".

وتابع: "نتعرض لظلم من أغلب الاتحادات، ولن نترك حق النادي نحن رجال قانون وقضاء، هل شرعت القوانين واللوائح لمعاقبة الزمالك فقط دون الأندية الأخرى".

وعن بيان اتحاد اليد: "هناك 4 فرق في كأس اليد ولا نعرف من سيتأهل للنهائي ومع ذلك تم احتساب الأهلي بطلا للكأس الموسم الماضي، يجب أن يكون هناك معايير عادلة".

وأكمل: "هناك تواطؤ حدث وتظلم الزمالك ضد إمام عاشور اخفى عن لجنة الاستئناف".

وأضاف: "إيقاف النشاط في الزمالك؟ المجلس في انعقاد دائم والجميع سيعرف الجميع القرارات وكل شئ وارد ومطروح".