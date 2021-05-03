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حقيقة انتقال نجم الزمالك للأهلي

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يعد أحمد السيد "زيزو"،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحد أهم لاعبي القلعة البيضاء في الأونة الأخيرة وأحد الأسباب الرئيسية في وصول الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا.


ولكن بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، ارتبط اسم أحمد سيد زيزو بالرحيل عن الفارس الأبيض وسط ارتباط، اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أنه لا يوجد أي مفاوضات بين النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو، واللاعب لا يفكر في الانتقال للمارد الأحمر.

لكن على الرغم من عدم وجود عرض من الأهلي، إلا أن اللاعب يرغب في العودة مرة آخرى إلى الاحتراف الخارجي بعد تلقيه عددًا من العروض في الأونة الأخيرة.

وينتهي تعاقد زيزو مع نادي الزمالك بعد موسم ونصف، من الآن، لكن مسؤولي القلعة البيضاء أبدوا رغبة قوية في تجديد تعاقد اللاعب.

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