الأهلي يدرس معاقبة نجم الفريق









تدرس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقيع عقوبة على محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد فيديو «الشيشة» الأخيرة والذي تسبب في حالة من الغضب داخل الجهاز الفني وإدارة النادي.





وكان محمد شريف قد نشر فيديو يظهر خلاله جالسًا بجانب صديقه الذي يدخن الشيشة، وهو ما تسبب في تعرض اللاعب للانتقادات بسبب جلوسه برفقة أصدقائه، وهو ما يخالف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق قرر توقيع عقوبة على محمد شريف ورفعها لمجلس الإدارة، مع تعنيفه وتحذيره من تكرار التواجد في تلك الأماكن، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية وانتشار فيروس كورونا.



