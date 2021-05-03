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موسيماني يستقر على بديل كهربا أما غزل المحلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قراره بمشاركة طاهر محمد طاهر في تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الإثنين والمقرر إقامتها على استاد المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري. 
وهناك اتجاها عدم ضم محمود كهربا نجم الفريق لقائمة الفريق بسبب تعرضه لوعكة صحية في الساعات الماضية دخل على أثرها المستشفى بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم.
وتواجد طاهر محمد طاهر كبديل خلال مباريات الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري على حساب محمود كهربا.
وتمكن طاهر من تسجيل هدف المارد الأحمر الوحيد أثناء مواجهة الجونة الأخيرة في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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