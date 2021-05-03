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شوقي غريب يحدد بدلاء صلاح في أولمبياد طوكيو

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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وضع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي العديد من الاحتمالات وقام بترتيب أوضاعه وذلك تحسبًا لخسارة فرصة انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لقائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو المقبل.
وعلى الرغم من تمسك الجهاز الفني للمنتخب بضمه وموافقة محمد صلاح إلا أن الغموض مازال يحيط بموقف الفرعون المصري، حيث لم يرسل ليفربول موافقة رسمية حتى الآن على انضمامه إلى المنتخب خصوصا أن البطولة تقام في وقت خارج فترة الأجندة الدولية.
وسيتجه شوقي غريب إلى ضم مدافع إضافي بعد أن استقر على ضم لاعب مدافع ضمن الثلاثي الكبير، وهو أحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي. أما المدافع الثاني، فمن المقرر أن يكون واحدًا من محمود حمدي الونش نجم الزمالك أو أيمن أشرف نجم الأهلي.
أما الاتجاه الآخر لدى شوقي غريب فهو ضم لاعب وسط مدافع بدلًا من صلاح والمفاضلة هنا بين الثنائي محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وطارق حامد نجم الزمالك.
وعلى جانب آخر, يعتبر موقف حراسة المرمى في المنتخب أثناء الأولمبياد غير محسوم حتى الآن في ظل مطالبة بعض أفراد الجهاز الفني بعدم ضم حراس والاكتفاء بوجود محمد صبحي ومحمود جاد وعمر رضوان ومصطفى شوبير.
ويدرس الجهاز الفني للمنتخب الاستفادة بمقعد الحارس في مركز آخر، حيث تسمح لوائح المسابقة بوجود حارسي مرمى في القائمة النهائية وآخر في قائمة البدلاء التي تضم حارس و3 لاعبين.
وفي حالة عدم استدعاء حارس مرمى فوق السن فسيتم الاستعانة بلاعبين في خط الدفاع ولاعب وسط ارتكاز ليشكلوا قائمة الثلاثي الكبير.

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