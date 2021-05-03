الأهلي يعنف نجم الفريق









قام محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بالحديث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل توصيه مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالحديث مع والده بشأن تصريحاته الأخيرة.





وتحدث سيد عبدالحفيظ مع مروان محسن، بأن يتواصل مع والده من أجل ضبط النفس، وعدم الحديث عن أى أمور تخص الفريق في الفترة القادمة.





وأكد عبدالحفيظ على اللاعب بأن الإدارة غاضبة من تصرف والده، ولابد ان يبلغه هذا الأمر حتي لا يتكرر مرة أخرى.





وقام مدير الكرة بالنادي الأهلي بتعنيف مروان، ومطالبته بالاعتذار نيابة عن والده لزميله محمد شريف، بعدما انتقد والد مروان الأخير بعد أداءه في مباراة الجونة الأخيرة.



