Advertisements

الأهلي يعنف نجم الفريق

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements


قام محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بالحديث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل توصيه مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالحديث مع والده بشأن تصريحاته الأخيرة.

وتحدث سيد عبدالحفيظ مع مروان محسن، بأن يتواصل مع والده من أجل ضبط النفس، وعدم الحديث عن أى أمور تخص الفريق في الفترة القادمة.

وأكد عبدالحفيظ على اللاعب بأن الإدارة غاضبة من تصرف والده، ولابد ان يبلغه هذا الأمر حتي لا يتكرر مرة أخرى.

وقام مدير الكرة بالنادي الأهلي بتعنيف مروان، ومطالبته بالاعتذار نيابة عن والده لزميله محمد شريف، بعدما انتقد والد مروان الأخير بعد أداءه في مباراة الجونة الأخيرة.

وتقبل شريف اعتذار مروان، مؤكدًا على احترامه لوالده ولتصريحاته، لتنتهى الأزمة سريعًا فى الساعات الماضية.

أخبار تهمك

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 8 ساعات

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ يوم

الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الإصابات قربت على مرحلة الخطر.. تحذير عاجل من الصحة بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

02:32 ص

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

04:38 ص

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي