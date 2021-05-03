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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء اليوم الثاني من الجولة ال34.

قطع مانشستر سيتي شوطا كبيرا في حسم لقب الدوري الانجليزي بعد فوزه السهل على كريستال بالاس بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بآرك. 

واستمر مانشستر يونايتد في وصافة الدوري رغم تأجيل مباراته أمام ليفربول بسبب اقتحام مناصري اليونايتد لملعب المباراة.

فيما حقق توتنهام فوزا عريضاً برباعية نظيفة على شيفيلد يونايتد في المباراة التي شهدت تألق الويلزي جاريث بيل بتسجيله هاتريك، ليواصل سبيرز  القتال على الحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات في الدوري بفوز ثمين بهدفين نظيفين على مضيفه نيوكاسل.

وجاء ترتيب الدوري الانجليزي على النحو التالي:
لعب الفرق النقاط

1 مانشستر سيتي 80

2 مانشستر يونايتد  67

3 ليستر سيتي 63

4 تشيلسي 61

5 توتنهام هوتسبر  56

6 وست هام يونايتد  55

7 ليفربول 54

8 إيفرتون  52

9 آرسنال 49

10 أستون فيلا 48

11 ليدز يونايتد 47

12 ولفرهامبتون 41

13 كريستال بالاس 38

14 برايتون 37

15 ساوثهامبتون 37

16 بيرنلي 36 

17 نيوكاسل يونايتد 36

18 فولهام 27

19 وست بروميتش 25

20 شيفيلد يونايتد 17

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