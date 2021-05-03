إجهاض صابرين بتخطيط من أحمد السعدني.. أبرز أحداث الحلقة 21 من"كله بالحب"

عُرضت منذ ساعات الحلقة 21 من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة.



وشهدت الحلقة اتفاق أحمد السعدنى ومصطفى درويش 'إبراهيم' على إجهاض صابرين 'إلهام' ليضيع نصيبها في الفيلا ، ونفذ كراكيبو ذلك بعدما وافق سامر المصري 'صبحي' ، حيث ووضع لها حبوب للإجهاض وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها ، وعلم الطبيب المعالج أن الجنين أجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء إلهام إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.



شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.