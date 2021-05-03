Advertisements

موعد مباراة الإياب بين تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء 5 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا. 

وستقام المباراة بين تشبلسي وريال مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وانتهت مباراة الذهاب بين تشيلسي وريال مدريد بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث احرز كريستيان بوليسيتش هدف البلوز، بينما تعادل كريم بنزيما لريال مدريد.

أخبار تهمك

الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا الهندي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يمنع صلاة التهجد بالمساجد وإنهاء خدمة من يسمح بها

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

04:38 ص

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

02:32 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي