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موعد مباراة الإياب بين تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
الإثنين 03/مايو/2021 - 05:31 ص
أحمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء 5 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.
وستقام المباراة بين تشبلسي وريال مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وانتهت مباراة الذهاب بين تشيلسي وريال مدريد بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث احرز كريستيان بوليسيتش هدف البلوز، بينما تعادل كريم بنزيما لريال مدريد.
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