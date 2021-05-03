موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز









يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقد أجل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، والتي كان مقرر لها اقامتها بالأمس، وذلك بسبب اقتحام جماهير مانشستر أولدترافورد احتجاجا على ملاك النادي.





وأشارت بعض التقارير، إن المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول ستقام اليوم الاثنين.



