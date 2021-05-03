Advertisements

"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
تفقد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري والمهندس بلال عبد القادر مدير عام ري القليوبية، وطقم الاشراف لعمليات التأهيل، أعمال تبطين وتأهيل الترع بالإدارة العامة لري القليوبية.

وقال المهندس طارق إنه جاري تأهيل وتبطين ترعة طحانوب وترعة الجنابية اليمني والجنابية اليسرى للبحر الخليلي مشيرًا إلى أنه تم إعطاء التوجيهات لأطقم الإشراف بضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الأداء ونسب الإنجاز والاهتمام بضبط الجودة وعمل الاختبارات المطلوبة وتنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات وتلافي أي ملاحظات أثناء التنفيذ.

وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إنه جاري تأهيل ترعه شبل بطول 3.76 كم بهندسة ري المراغة بسوهاج تحت إشراف الإدارة العامة لقناطر نجع حمادي الجديدة قطاع الخزانات وتأهيل ترعة ذكي بزمام هندسة ري غرب المنزلة بمتابعة طاقم الإشراف علي التنفيذ بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الدقهلية مؤكدة تأهيل ترع "أبو راس - صان السماعنة - شداد" واستكمال أعمال صب الخرسانة الفينو للبلاطات بشرق الدقهلية.

وأضافت الوزارة خلال البيان أنه جار أيضًا تأهيل ترع "المراغة - الشريفة - باجا - نجع تمام الشرقي" بزمام ري سوهاج مؤكدة استمرار أعمال الدبش نهارا وأعمال تبطين الخرسانة ليلا زمام الإدارة العامة بقناطر أسيوط الجديدة مشيرة إلى أنه جاري تأهيل ترعة بدران وجندل السفلى ومتابعة صب الخرسانة بطول 20 متر بترعة جندل السفلى زمام الإدارة العامة لري شرق الشرقية.
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المائية والري تأهيل ترع

أخبار تهمك

الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. آثار صادمة تستمر مع المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يمنع صلاة التهجد بالمساجد وإنهاء خدمة من يسمح بها

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ري كفرالشيخ ينفذ مشروعات بـ 19ميلون جنيه في مراكز المحافظة (صور)

محافظ كفر الشيخ يتابع إنجازات الإدارة المركزية للموارد المائية والري

للحفاظ على المياه.. تفاصيل تبطين الترع والمصارف في كفرالشيخ

محافظ كفر الشيخ : تبطين الترع ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي (صور)

الري: تأهيل عدد من الترع على مستوى الجمهورية

الري: تبطين وتأهيل عدد من الترع بأطوال تبلغ ٢٩ ألفا و١٢٠ مترا بنجع حمادي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:38 ص

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

02:32 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي