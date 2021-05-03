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"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية (صور)
الإثنين 03/مايو/2021 - 04:19 ص
مصطفى الملاح
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تفقد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري والمهندس بلال عبد القادر مدير عام ري القليوبية، وطقم الاشراف لعمليات التأهيل، أعمال تبطين وتأهيل الترع بالإدارة العامة لري القليوبية.
وقال المهندس طارق إنه جاري تأهيل وتبطين ترعة طحانوب وترعة الجنابية اليمني والجنابية اليسرى للبحر الخليلي مشيرًا إلى أنه تم إعطاء التوجيهات لأطقم الإشراف بضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الأداء ونسب الإنجاز والاهتمام بضبط الجودة وعمل الاختبارات المطلوبة وتنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات وتلافي أي ملاحظات أثناء التنفيذ.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إنه جاري تأهيل ترعه شبل بطول 3.76 كم بهندسة ري المراغة بسوهاج تحت إشراف الإدارة العامة لقناطر نجع حمادي الجديدة قطاع الخزانات وتأهيل ترعة ذكي بزمام هندسة ري غرب المنزلة بمتابعة طاقم الإشراف علي التنفيذ بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الدقهلية مؤكدة تأهيل ترع "أبو راس - صان السماعنة - شداد" واستكمال أعمال صب الخرسانة الفينو للبلاطات بشرق الدقهلية.
وأضافت الوزارة خلال البيان أنه جار أيضًا تأهيل ترع "المراغة - الشريفة - باجا - نجع تمام الشرقي" بزمام ري سوهاج مؤكدة استمرار أعمال الدبش نهارا وأعمال تبطين الخرسانة ليلا زمام الإدارة العامة بقناطر أسيوط الجديدة مشيرة إلى أنه جاري تأهيل ترعة بدران وجندل السفلى ومتابعة صب الخرسانة بطول 20 متر بترعة جندل السفلى زمام الإدارة العامة لري شرق الشرقية.
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