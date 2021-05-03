Advertisements

موعد مباراة الإياب بين تشيلسي وريال مدريد في نصف نهائي التشامبيونزليج

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
انتهت مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بين نادي ريال مدريد الإسباني امام نظيره تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي ١ / ١.

ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري ابطال اوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويستضف ملعب ستنافورد بريدج الدولي فى العاصمة الإنجليزية لندن المباراة بين الفريقين.

أخبار تهمك

الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ يوم

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

02:32 ص

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

04:38 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي