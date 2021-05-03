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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الاثنين نادي إشبيلية نظيره نادي أتلتيك بيلباو ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة. 

ويتقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب هدافي  الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي والتي جاءت كالتالي: 

1 – ليونيل ميسي – 27 هدفًا.
2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.
4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.
8- رافا مير – 12 هدفًا.
9 – ماركوس يورينتي – 11 هدفًا.
10 – روجر مارتي – 11 هدفًا.
11 – أنطوان جريزمان – 11 هدفًا
12 – ميكيل أويارزابال ‏– 10 أهداف.
13 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.
14 – كيكي – 9 أهداف.
15 – روبيرتو سولدادو – 9 أهداف

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