جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

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جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين
الإثنين 03/مايو/2021 - 07:32 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين نادي إشبيلية نظيره أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:
1 – أتلتيكو مدريد – 76 نقطة
2 – ريال مدريد – 74 نقطة
3– برشلونة – 74 نقطة
4 – إشبيلية – 70 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة
6 – فياريال – 52 نقطة
7 – ريال بيتيس – 51 نقطة
8 – غرناطة – 45 نقطة
9 – أتلتيك بيلباو – 42 نقطة
10 – سيلتا فيجو – 41 نقطة
11 – أوساسونا – 40 نقطة
12 – قادش – 40 نقطة
13 – ليفانتي – 38 نقطة
14 – فالنسيا – 36 نقطة
15 – خيتافي – 34 نقطة
16 – ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة
17 – بلد الوليد – 31 نقطة
18 – إلتشي – 30 نقطة
19 – هويسكا – 30 نقطة
20 – إيبار – 26 نقطة
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