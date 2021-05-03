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جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين نادي إشبيلية نظيره أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز: 

1 – أتلتيكو مدريد – 76 نقطة

2 – ريال مدريد – 74 نقطة

3– برشلونة – 74 نقطة

4 – إشبيلية – 70 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة

6 – فياريال – 52 نقطة

7 – ريال بيتيس – 51 نقطة

8 – غرناطة – 45 نقطة

9 – أتلتيك بيلباو – 42 نقطة

10 – سيلتا فيجو – 41 نقطة

11 – أوساسونا – 40 نقطة

12 – قادش – 40 نقطة

13 – ليفانتي – 38 نقطة

14 – فالنسيا – 36 نقطة

15 – خيتافي – 34 نقطة

16 – ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة

17 – بلد الوليد – 31 نقطة

18 – إلتشي – 30 نقطة

19 – هويسكا – 30 نقطة

20 – إيبار – 26 نقطة

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