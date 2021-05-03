جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين





يواجه اليوم الاثنين نادي إشبيلية نظيره أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:





1 – أتلتيكو مدريد – 76 نقطة





2 – ريال مدريد – 74 نقطة





3– برشلونة – 74 نقطة





4 – إشبيلية – 70 نقطة





5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة





6 – فياريال – 52 نقطة





7 – ريال بيتيس – 51 نقطة





8 – غرناطة – 45 نقطة





9 – أتلتيك بيلباو – 42 نقطة





10 – سيلتا فيجو – 41 نقطة





11 – أوساسونا – 40 نقطة





12 – قادش – 40 نقطة





13 – ليفانتي – 38 نقطة





14 – فالنسيا – 36 نقطة





15 – خيتافي – 34 نقطة





16 – ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة





17 – بلد الوليد – 31 نقطة





18 – إلتشي – 30 نقطة





19 – هويسكا – 30 نقطة



