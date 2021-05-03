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عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:38 ص
بوابة الفجر
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أصدرت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان، قرارا بإلغاء صلاة عيد الفطر هذا العام، وعدم إقامة أسواقه التقليدية «الهبطات».

كانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت أمس الأحد، عدم إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات بكل أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ، والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد، وذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية «أونا».

وجاء القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس، بمقر وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها.

وقررت اللجنة كذلك، استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، من صباح يوم السبت القادم 8 مايو 2021 في كل محافظات السلطنة.

كما أكدت القرارات على منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021م، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وقررت كذلك حظر جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم ابتداءً من يوم السبت 8 مايو 2021م إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021م، ومستثنية محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية، والصيدليات، لافتة إلى السماح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

كما قررت اللجنة أيضا تعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء11 مايو 2021م.

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فيروس كورونا صلاة العيد سلطنة عمان بوابة الفجر الفجر

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