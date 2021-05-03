الانتهاء من أعمال كوبري السبعين بأبو كساه في الفيوم.. والاستعداد لفتحه خلال أيام

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، بمحافظة الفيوم، برئاسة الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز ومدينة إبشواي ، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة بشوارع المدينة والقري لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بشأن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، إن الحملات تتم بصفة مستمرة ودورية علي مدار اليوم لمتابعة سائقي السيارات الأجرة والمواصلات العامة والمواقف بالإضافة إلى المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية، حيث استهدفت الحملات التفتيش على المنشآت السياحية علي ضفاف بحيرة قارون بالوحدة المحلية بشكشوك والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالمدينة وقري المركز ابوكساه وسنرو القبلية والعجميين وطبهار والنصارية وتحرير عدد ١٠ مخالفة فورية عدم ارتداء كمامات بالوحدة المحلية بالخالدية.





كما شملت الحملات التفتيش على الأغذية والمنتجات المعروضة بمحلات البقالة والسوبر ماركت بالمدينة بالتعاون مع مكتب تموين إبشواي وإدارة ابشواي البيطرية، وكذلك استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمصالح والمنشآت الحكومية وأماكن تردد المواطنين بالمدينة والقري حفاظًا على سلامة المواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد بحضور كل من الأستاذ محمد موسى، نائب رئيس المركز لشئون المدينة والأستاذ شعبان عمر، سكرتير عام المركز وقوة من مركز شرطة ابشواي بقيادة النقيب محمد فاروق والكول الأمني المرافق.





على صعيد آخر تفقد الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز اإستكمال الأعمال بالمشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها بمركز ابشواي، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.





وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز أنه تم خلال الجولة الصباحية تفقد انتظام سير الأعمال بكوبري السبعين بأبو كساه واقتراب انتهاء الأعمال به، وكذلك استكمال أعمال حفر الخوازيق والأعمال الحديدية والخرسانية بالكوبري المحوري والأخير بالطريق الدائري بطريق النصارية العجميين انتهاء للأعمال الصناعية بالطريق واستعدادا لرصف الطرق وفتحه.





كما تفقد خلال جولة ميدانية مسائية انتهاء أعمال الحفر وبدء أعمال الحصيرة الخرسانية وبدء أعمال الإنشاء لمبني نقطة شرطة المرافق الثابتة بمركز ابشواي بالإضافة إلى متابعة أعمال صب البلدورات والأرصفة بالجزيرة الوسطي بشارع شرق السكة الحديد بالمدينة.





وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.





ومن خلال الجولات الميدانية ورصد حالات التعدي علي الرقعة الزراعية قامت الوحدة المحلية بتنفيذ وقف أعمال لأعمال تجريف أرض زراعية بناحية الوحدة المحلية بسنرو القبلية علي مساحة ١ فدان و٦ قراريط عبارة عن ثلاث قطع وهي قطعة أرض زراعية علي مساحة ١٢ قيراط وقطعة أرض زراعية ثانية علي مساحة ١٢ قيراط وقطعة أرض زراعية ثالثة بمساحة ٦ قيراط بإجمالي مساحة ٥٢٥٠ متر وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وفيما يخص أعمال منظومة النظافة وأعمال قسم الكهرباء للصيانات الدورية للإنارة العامة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات تمكنت خلالها من رفع ٢٨٠ طن قمامة ومخلفات هدم.



