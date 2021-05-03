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عاجل.. مصرع 50 شخصا بينهم مصريين في ليبيا

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
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أعلن الهلال الأحمر الليبي، ليل الأحد، مصرع ما يقارب من 50 شخصًا، بينهم مصريون، في غرق مركب هجرة غير شرعية، وفقا لموقع "العربية".

وقال أحمد مخلوف رئيس قسم الهجرة بالهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال حوالي 50 شخصا لقوا مصرعهم إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.

وحول هذا الحادث، أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة في وقت سابق بغرق ما لا يقل عن 11 شخصا عندما انقلب زورق مطاطي يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا في طريقهم لأوروبا، قبالة سواحل ليبيا، الاحد. وقد ارتفع عدد الضحايا في وقت لاحق.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة وقعت بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، مضيفة أن خفر السواحل الليبي أنقذ حياة 12مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

حادث الغرق الذي وقع، الاحد، هو الأحدث على مسار الهجرة عبر البحر المتوسط.

الشهر الماضي، قدرت السلطات وفاة 130 مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية من حيث عدد الضحايا منذ سنوات على هذا المسار.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة عبر "تويتر" إن "الخسائر المستمرة في الأرواح تتطلب تغييرا عاجلا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ووسط البحر المتوسط".

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هجرة غير شرعية ليبيا بوابة الفجر الفجر

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