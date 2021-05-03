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نور اللبنانية في سيارة بلا فرامل مع كندة علوش في برنامج "خمس نجوم"

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
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ضغطة بسيطة على دواسة البنزين دفعت بـكندة علوش لحادث غير متوقع بسيارة باهظة بعد أن خدعتها النجمة نور اللبنانية وغيرت وضع فيتيس السيارة، ليبدأ فريق برنامج المقالب خمس نجوم في تحميل كندة مسؤولية التلفيات.

فكرة الحلقة الـ22 من البرنامج أن تستدرج نور صديقتها كندة لمجاملة محمد الشرنوبي الذي افتتح معرض سيارات جديد، وتتعمد نور أن تتأخر في الوصول بعد كندة بحيث تتيح لشريكة الشرنوبي أن تستفز كندة لأقصى درجة، وبعد وصول نور يدعوهما الشرنوبي لتجربة واحدة من أغلى السيارت بالمعرض، وهي سيارة تم تعطيل فراملها تماماً، ويشجعها مع نور على تجربة صوت المحرك بالضغط على دواسة البنزين، ثم تستغل نور انشغال كندة لتضع السيارة على وضع السير فتنطلق لتحطم واجهة المعرض، ويبدأ الشرنوبي وشريكته في مطالبة كندة بتعويض عن التلفيات.

وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق، إضافة لحلقة نادية الجندي التي قدمتها نور وحدها بدون باقي فريق نجوم البرنامج.

وتشارك نور حالياً في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.

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