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استعراضات "القومية للفنون" تختتم الليلة قبل الأخيرة لـ "هل هلالك"

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم فعاليات الليلة قبل الأخيرة لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون  .

وقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، آخر حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، فى برنامج هل هلالك بنسخته الخامسة، تضمنت باقة من أشهر استعراضاتها الفنية، منها "الموشح الأندلسي، أغاني البنات، دبكة المجوز، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، التنورة، العصا " .

كما شارك بيت الفنون الشعبية بمجموعة متنوعة وشيقة من الفقرات الفنية لفنون السيرك، حيث قدم فنانو السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، فقرة " الحبال، المطبخ المصرى، الساحر، المهرج، التوازن بالسلم الهوائى، الحربة الصينية، الكاوتشوك" .

وشارك البيت الفنى للمسرح طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

ويحرص القطاع كل عام على تقديم ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، من خلال ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية، وكانت ورشة اليوم عمل ورسم وتلوين بعض الأشكال والأشخاص الكرتونية  .

ومن المقرر أن تختتم فعاليات برنامج "هل هلالك" فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، بحفل غنائى تحييه الفنانة " أميرة رضا" بباقة متنوعة من أشهر الأغانى التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

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