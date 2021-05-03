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أحمد عثمان لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي فى "قصر النيل".. و"الاختيار" إضافة لمشواري الفني
الإثنين 03/مايو/2021 - 07:57 ص
بسمة عادل
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أعرب الفنان أحمد عثمان عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "قصر النيل"، الذى ينافس حاليا ضمن الماراثون الرمضاني 2021.
وقال أحمد عثمان في تصريح خاص "للفجر الفني" أنه يجسد دور شاب يدعي نجيب عفيفي، وهو صحفي، شخص شيوعي، مشيراً إلى أنه سعيد بالعمل مع المخرج خالد مرعي، وأنه استفد منه بشكل كبير.
كما أشار أحمد عثمان أنه يجسد ضمن أحداث مسلسل "الإختيار" دور نبيل الدسوقي، الذي تحول من قيادة إعلامية إلي خليه إرهابية، الذي قام بمجموعه عديده من الاغتيالات، موضحاً إلى أن هذا العمل إضافة له فى مشواره الفني.
يذكر أن مسلسل الاختيار بطولة كريم عبدالعزيز ، أحمد مكي ، إنجي المقدم ، أسماء أبو اليزيد ، بشرى ، هادي الجيار ، أحمد حلاوه ، محمد شاكر عبداللطيف ، محمد علاء ، إسلام جمال ، سلوى عثمان ، تأليف هاني سرحان ، إخراج بيتر ميمي ، إنتاج سينرجي.
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