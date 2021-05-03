الأرصاد عن طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة بجميع أنحاء الجمهورية

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 3 من مايو لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس 21 رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





ارتفاع الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء؛ كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.





درجات الحرارة اليوم