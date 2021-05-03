65 وفاة و1093 إصابة جديدة بكورونا قي المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الاثنين، 65 وفاة و1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفقًا لبيانات الصحة المكسيكة، ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 2348873، والوفيات إلى 217233 حالة.

وقد أشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت في مارس، إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة من الرقم المؤكد.