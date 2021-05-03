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تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل أول صفقات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الصيفية، وهي انتقال المدافع الدولي النمساوي دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

تفاصيل صفقة ديفيد آلابا في ريال مدريد

وكان المدافع الدولي النمساوي ديفيد آلابا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني، قد أعلن رحيله عن البافاري في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المدافع الدولي النمساوي ديفيد آلابا لم يوقع مع ريال مدريد، لكن هناك اتفاقًا نهائيًا بالانتقال إلى النادي الملكي.

وأكملت الصحيفة أن موعد الإعلان الرسمي عن صفقة المدافع الدولي النمساوي ديفيد آلابا سيحدد بالاتفاق بين ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الدولي النمساوي ديفيد ألابا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو مع ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، طلب الحصول على نفس راتب ألابا في العقد الجديد، لكن مسؤولي الميرنجي طلبوا من اللاعب الإسباني تخفض راتبه.

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